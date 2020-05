Hildebrand: "Rangnick ottimo allenatore, ma non so se la sua filosofia potrà funzionare al Milan"

Timo Hildebrand, ex portiere, ha commentato così il possibile arrivo al Milan di Ralf Rangnick ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "E' un ottimo allenatore. Può formare una squadra coi giovani come fatto con Hoffenheim e Lipsia. Ha sempre fatto bene coi ragazzi. Coi più anziani... Beh, con chi ha avuto un suo background, un suo percorso, ha sempre avuto dei problemi. Deve sempre cercare di instaurare nuove strutture e filosofie nei suoi club... Se può funzionare in Italia? Non lo so. Non so se potrà funzionare al Milan. E' una grande squadra anche se la proprietà adesso sta cercando una nuova strada. Forse può farcela ma ho qualche dubbio che possa andare nel verso giusto, anche per la barriera linguistica e per il modo 'tedesco' di pensare. Sapete che intendo, no? In Italia il modo di lavorare e di vivere funziona diversamente...".