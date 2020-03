Hitzfeld: "Vedrei bene Rangnick al Milan. Immagino voglia fare allenatore e ds"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Ottmar Hitzfeld per parlare del collega Rangnick: "Se il calcio tedesco è cresciuto tanto negli ultimi decenni - ha dichiarato - gran parte del merito è proprio di Ralf. Lo considero un visionario, ha portato idee interessanti e pratiche. Ha fatto bene a tutto il movimento. Al Milan lo vedrei bene, però bisogna dargli spazio e fiducia. Conoscendolo immagino che voglia fare sia il direttore sportivo che l’allenatore. Sarebbe giusto dargli questa opportunità. Solo una cosa mi lascia perplesso... Lui è solito far assorbire la propria filosofia non solo alla squadra, ma a tutto il club. Per riuscirci però deve conoscere bene la lingua. Lontano dalla Germania spesso non si ha pazienza. Ed è più facile mettere in discussione tecnici stranieri, a maggior ragione se hanno idee di gioco particolari. Sta studiando l’italiano? Se così fosse sarebbe indubbiamente un vantaggio. In questo momento ha tempo per imparare non soltanto la lingua, ma anche la cultura del paese in cui andrebbe a lavorare. Sarebbe importante".