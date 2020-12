Huntelaar, l'ex Milan dice stop: "A fine stagione mi ritiro"

Dopo il 4-0 al Pec Zwolle del suo ajax, l'attaccante olandese Klaas Jan Huntelaar ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato. Queste le sue parole: “Ci ho pensato spesso negli ultimi tempi perché il momento si fa sempre più vicino. Credo che questa sarà la mia ultima stagione. La giocherò col massimo impegno fino alla fine. Cosa farò dopo? Non lo so, terminerò gli studi, però prima mi riposerò e passerò qualche mese con la mia famiglia. Mai dire mai, ma penso che andrà così. Spesso il mio corpo è esausto. Giocare a calcio è la cosa migliore del mondo e mi diverto ancora, sia in campo che in allenamento, però so qual è il mio ruolo nell’Ajax. Se non avessimo avuto tanti infortuni, non sarei stato titolare”. Attaccante con un passato in rossonero, 'Il cacciatore' con la maglia del Milan ha segnato 7 gol in 30 presenze per quella che è stata una sola stagione vissuta con la divisa del 'Diavolo'.