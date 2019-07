Iachini su Bennacer: "Da regista ha messo in mostra le sue qualità"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’ex allenatore dell’Empoli, Beppe Iachini, ha parlato di Bennacer e Krunic: "Sono due ragazzi che hanno caratteristiche e qualità per giocare in certi club, sicuramente possono dare una mano al Milan. Quando ero arrivato a Empoli Bennacer non stava giocando. Immagino che dovesse trovare una sua vera collocazione. L’ho inserito da regista davanti alla difesa e ha messo in mostra le sue qualità".

"Giampaolo? Sono convinto che potrà fare bene. In questa fase storica il Milan è un po’ più indietro rispetto alle altre. Ma si giocherà l’accesso alla Champions anche in virtù dei rinforzi che arriveranno. Maldini e Boban conoscono l’ambiente, sanno cosa fare".