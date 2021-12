Ibra: "Addio Gigio? Se gli avessero dato quel che chiedeva, sarebbe rimasto al Milan"

In merito all'addio di Gigio Donnarumma al Milan, Zlatan Ibrahimovic ha detto la sua al Corriere della Sera: "Gigio è un grandissimo portiere. Se gli avessero dato quel che chiedeva, sarebbe rimasto al Milan. Ora deve fare casino per essere titolare nel Psg. Non esiste che i sudamericani impongano quell’altro. Gigio è più forte".