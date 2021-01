Ibra e il confronto con Gazidis: "Volevamo certezze e risposte, solo con la conferma di Pioli la situazione si è chiarita"

Qualche mese fa, durante il lockdown, Zlatan Ibrahimovic ha avuto un confronto a Milanello con l'ad Ivan Gazidis. In merito a quell'episodio, lo svedese ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Tutti a casa, non si faceva niente, poi si tornava, la squadra intera chiedeva certezze, risposte, e non ne riceveva. Sono andato a cercarle. Solo con la conferma di Pioli la situazione si è chiarita. Eravamo stressati, ci sentivamo sotto processo prima ancora di fare qualcosa. La fiducia comunque non ci ha mai abbandonati. Ma parliamo di presente e futuro, per favore".