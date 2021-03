Ibra e la polemica con LeBron: "Gli atleti devono fare gli atleti, i politici devono fare i politici"

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto oggi in conferenza stampa a poche ore dalla prima serata del Festival di Sanremo, ha commentato così la polemica con LeBron James: "Il razzismo e la politica sono due cose diverse. Noi atleti uniamo il mondo, la politica divide il mondo. Tutti sono benvenuti, non c'entra niente da dove arrivi, noi facciamo quello che facciamo per riunire, le altre cose non le facciamo perché non siamo bravi, se no facevo politica. Questo è il mio messaggio. Gli atleti devono fare gli atleti, i politici devono fare i politici. Le polemiche? Non penso tanto, quelli che mi conoscono sanno che sono un professionista e non devo dire che arrivo primo o ultimo. Mi devono vedere come un esempio. Quando faccio il mio calcio sono molto concentrato su questa cosa, il mio obiettivo col Milan è quello di aiutare. Voglio dare tanto all'Italia per quello che mi ha dato, per tanti anni, e non solo nel calcio. Mi è arrivata l'opportunità di fare il Festival di Sanremo e mi hanno detto che è la cosa più grande che c'è in Italia, e allora lo facciamo".