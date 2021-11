Ibra su D. Maldini: "Lo stiamo aiutando in ogni modo. Gli dico: 'Apriti la strada da solo'"

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, si è così espresso alla testata britannica The Guardian (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Paolo e Daniel Maldini: “Uno è il classico bravo ragazzo. L'altro è molto diverso. Sono felice che non siano la stessa cosa perché non è facile per il figlio essere paragonato al padre, soprattutto quando il padre ha la carriera che ha avuto. Stiamo aiutando il figlio in ogni modo. È un grande talento, ma io gli dico: "Fai il tuo gioco, combatti, poi aprirai la strada da solo". Sono felice. Ho giocato contro il padre e oggi gioco con il figlio. Forse [Daniel] avrà un figlio…. Giocherò col figlio di Daniel? È già un miracolo adesso".,