Ibra sulla Premier: "È sopravvalutata dal punto di vista tecnico, ha qualità diverse"

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, si è così espresso alla testata britannica The Guardian (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sulla Serie A e il confronto con gli altri campionati: “Ho avuto una grande esperienza in Inghilterra. Il Manchester United è un club fantastico e abbiamo vinto un paio di trofei. Parlano troppo del passato. Quando sono andato lì ho detto: "Sono qui per concentrarmi sul presente e per creare la mia storia". Ma quando ne hai troppo diventa come un loop. Devi pensare al presente o dovresti andare in ospedale e pulirti la testa”.

La Premier League ti è sembrata sopravvalutata?

“La qualità è sopravvalutata dal punto di vista tecnico. Ma la Premier League ha qualità diverse: il ritmo, il ritmo. Puoi essere il miglior giocatore del mondo, ma se non riesci a gestire quel ritmo e quel ritmo [non ci riuscirai]. In Spagna, Francia, Italia la tecnica è migliore. Ecco perché ci sono così tanti stranieri in Premier League. Portano la tecnica".