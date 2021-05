Ibrahim Ba: "Il Milan è Maldini, persona straordinaria. Gigio? Non lo critico"

Intervistato da Tuttosport, l’ex rossonero Ibrahim "Ibou" Ba ha speso parole d’elogio per Maldini: "È una persona semplice. Un uomo con dei valori straordinari. Una persona aperta, parlava con tutti. Un capitano con una mentalità, e un approccio, da imitare. Ho sempre creduto che lui potesse svolgere al meglio qualsiasi ruolo, anche quello dell’allenatore. Ha carisma e sa come parlare ai giocatori. Non lavora da solo, ma in gruppo. Si prende le proprie responsabilità: non si è mai tirato indietro. Per me il Milan è Paolo Maldini. Bisogna dire le cose come stanno. Qualsiasi giocatore che firma per i rossoneri, quando parla con lui, ne conosce il glorioso passato".

Una considerazione anche sul caso Donnarumma: "Io non me la sento di criticare Gigio perché lascerà il Milan, anche se certamente spiace perché si tratta del club nel quale è cresciuto. Anche quest’anno lui ha dato il suo contributo in campo ed è stato un professionista. Detto questo, io credo che si debba vivere completamente per la società e per la città. Se non sei dentro al 100%, meglio lasciare".