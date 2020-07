Ibrahimovic: "Dai miei compagni voglio il 200 per cento, sempre!"

"Hai visto The Last Dance, il documentario su Jordan? Non dico che sono Jordan, io sono Ibra e lui è Jordan. Ma mi ci rivedo nel suo modo di lavorare, di pretendere da sé e dagli altri". Lo ha dichiarato Ibrahimovic a Sportweek. Lo svedese, ancora una volta, ha messo in mostra la sua personalità: "Tanti dicono che conta solo la partita. Per me no, come ti alleni poi giochi in partita. E dai miei compagni voglio il 200 per cento, sempre. Come da me stesso. In campo non sono tutti Ibra, va bene, però devi tirar fuori il meglio possibile. Poi puoi giocare male o bene, ma quando entro in campo devo sentire che ho accanto uno che dà il massimo. Non entro in guerra con uno che scappa. Ma non tutti sono così".