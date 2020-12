Ibrahimovic: "Sono diventato chi sono viaggiando. Facile rimanere in un solo club, vai in diverse realtà e dimostra chi sei"

Zlatan Ibrahimovic, intervistato dalla BBC, ha parlato della sua carriera da giramondo. Come sempre, a modo suo. Queste le dichiarazioni dello svedese: "Sono nato a Malmo. Da qui ho fatto la valigia e sono andato all’avventura, sono ancora in un’avventura. Sono diventato chi sono viaggiando e imparando nuove lingue, vedendo diversi tipi di città, paesi, persone. Questa è la cosa più difficile che puoi fare da calciatore, perché tutti quanti pensano alla lealtà, a stare in un solo club per 20 o 30 anni. Ma essere a casa e fare quello in cui si è bravi a casa proprio è davvero facile; come quando tua mamma cucina per te. Prendi le tue cose e viaggia per il mondo. Vai in diverse realtà e dimostra chi sei, questo è difficile.