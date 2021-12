Ibrahimovic su Leao: "Può crescere ancora tanto. Se lui non si aiuta da solo, nessuno può aiutarlo"

Intervenuto ai microfoni di 'Corriere Tv' Zlatan Ibrahimovic ha parlato di Leao. Queste le sue parole: "Tutti abbiamo un carattere diverso. Lui è giovane, sta maturando, può crescere ancora tanto per il talento che ha. Non riuscivo a stimolarlo.Se lui non si aiuta da solo, nessuno può aiutarlo. Prima di questa stagione è cambiato totalmente, ha capito da solo cosa fare".