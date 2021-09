Ibrahimovic sulla Super League: "La prima domanda avrebbe dovuto essere per noi: volete giocare o no?"

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, si è così espresso all'evento di 'Mind the gum' presso l'Hotel Gallia sulla Super League: “Quando è arrivato il Covid tanti club hanno pagato, non tornavano i conti con tifosi e sponsor. E i club che hanno sofferto più di tutti, hanno provato ad avere un ritorno economico veloce. Nessuno però ha pensato a chiedere ai giocatori. La prima domanda avrebbe dovuto essere per noi: volete giocare o no? Quindi chi ha inventato la Superlega ha già sbagliato, perché sono io calciatore che poi devo andare in campo”