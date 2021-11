Ielpo: "Fifa, Uefa e leghe lottano per giocare di più, ma poi alla fine si rompono tutti"

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, si è così espresso a TMW sulla lotta Scudetto: "Per il Milan è tutto quasi come prima che si giocasse questo turno. Non è che si poteva pensare che i rossoneri e il Napoli vincessero tutte le gare. Entrambe le squadre hanno fatto grandi record e prima o poi ci poteva essere l'inciampo. L'Inter sulla carta è la più attrezzata ma anche certe squadre più staccate possono rientrare. La Juve? Può essere in corsa anche per lo scudetto, certo con qualche difficoltà in più ma ci sono tanti imprevisti in questa stagione e il rendimento delle squadre può cambiare. Vorrei sottolineare con forza che Fifa, Uefa e leghe nazionali litigano per far giocare più gare ma i giocatori sono sempre gli stessi e poi alla fine si rompono tutti, ci sono una serie di infortuni incredibili. Li fanno girare per tutto il mondo e il covid c'è... Poi ci sarà la coppa d'Africa che porterà via tanti giocatori. Insomma, come si può capire è una stagione di alta intensità in cui le variabili sono sempre all'orizzonte".