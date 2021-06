Il fratello di Locatelli: "Addio al Milan? Non è bello sentirsi dire una cosa che non si aspettava"

Mattia Locatelli, fratello di Manuel, si è così espresso a SkySport raccontando l'addio del numero 73 al Milan: "È stato uno dei momenti più tristi della carriera di Manuel, non è bello sentirsi dire una cosa che non si aspettava. Gli siamo stati il più vicini possibile con messaggi e chiamate. L'unica volta che l'ho chiamato per stargli vicino è stato quando è tornato a San Siro da avversario del Milan per la prima volta, col Sassuolo, dicendogli di stare tranquillo e non pensare a cosa lo circondava".