Il Ministro Spadafora: "Niente corse, né attività all'aperto. Possibile un nuovo Decreto per chiarirlo"

Dobbiamo restare a casa. Niente corse nei parchi, né uscite non giustificare. A ribadirlo, durante la trasmissione 'Agirà', il Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora, che ha svelato la possibilità di nuove misure tramite un altro decreto che rendere ancora più stringenti le regole sull'uscita di casa: "Non vedo esigenza di fare proprio in questi giorni attività all'aperto. Non ne vedo l'esigenza di dover fare proprio in questi giorni e questa settimana, che è una delle più critica, un'attività che può mettere a rischio sé stessi e gli altri. Se dovremo essere ancora più chiari, lo faremo in un prossimo Decreto. Dobbiamo evitare in un momento del genere. Sono possibili nuove limitazioni, stiamo vedendo che la stragrande maggioranza ha reagito bene, ma ci sono ancora troppe persone che sembrano sottovalutare ciò che il nostro paese sta attraversando. Sicuramente in queste ore valuteremo anche ulteriori misure, ma lo stiamo dicendo in modo chiaro: dobbiamo restare a casa".