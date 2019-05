Incocciati a MN: "Corsa Champions? Milan calendario abbordabile, la Juve vorrà vincere contro l'Atalanta"

Nel'intervista esclusiva a MilanNews.it, l'ex rossonero Incocciati ha parlato così della corsa Champions League.

La corsa Champions è ancora aperta a due giornate dalla fine, a patto che l'Atalanta faccia un passo falso. Settimana prossima i bergamaschi saranno ospiti della Juventus. I milanisti, però, temono il 'biscotto'...

"Non sarà sicuramente facile centrare la Champions per il Milan, però, guardando le partite che arrivano, credo che il Diavolo sia l'unica squadra tra quelle che lottano per la Champions ad avere due gare abbordabilissime. La Juventus, inoltre, dovrà festeggiare lo Scudetto, quindi non credo sia opportuno per l'ambiente subire un ulteriore sconfitta. Detto questo, l'Atalanta viaggia con il vento in poppa e grande entusiasmo ed è a un passo da un sogno per un'intera città. Il Milan non dovrà sbagliare assolutamente nulla. Il Frosinone sulla carta non rappresenta uno scoglio insormontabile, ma non va preso sottogamba - e questo credo sia un aspetto chiaro nella mente dell'allenatore - pena il rischio di figuracce. La lotta alla Champions è avvincente e la vivremo con grande interesse".