Inghilterra, Maguire: "Sto soffrendo, ma spero di aver reso tutti orgogliosi"

Harry Maguire, difensore dell'Inghilterra, si è così espresso a tre giorni dalla sconfitta in finale contro l'Italia: "Ho preso un paio di giorni per riflettere sul nostro viaggio. Un ottovolante emotivo. Come giocatore e come tifoso sto soffrendo, ma spero di aver reso tutti orgogliosi e di aver regalato alle persone dei ricordi che dureranno tutta la vita. Ci riuniremo, impareremo e miglioreremo, così saremo pronti per ripartire. Il vostro supporto è stato incredibile e vi ringraziamo per questo. Ritorneremo"