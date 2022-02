Inter, il piano per Gosens: convocato con il Genoa, il debutto nel derby di Coppa Italia

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Robin Gosens, esterno dell'Inter, è tornato a lavorare in gruppo e quindi dovrebbe tornare tra i convocati di Simone Inzaghi per la sfida di campionato di venerdì in casa del Genoa. Difficilmente vedrà però il campo a Marassi, più probabile che il suo esordio in maglia nerazzurro avvenga a gara in corso martedì in Coppa Italia nel derby contro il Milan.