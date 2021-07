Inter, Lukaku: "Con Inzaghi vogliamo continuare il percorso che abbiamo iniziato"

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, si è così espresso a InterTV dopo essersi aggregato ai nerazzurri: "Sono andate bene, sono stato a New York per qualche giorno, poi sono andato a Miami, poi a Turks&Caicos con mia mamma e mio figlio, poi sono tornato a Miami. Ho riposato un po’ però mi sono anche allenato per essere in forma e per cominciare bene. Adesso abbiamo qualche settimana per prepararci al meglio per il campionato, speriamo di fare bene e anche meglio dell’anno scorso. Inzaghi? Abbiamo parlato tanto il giorno in cui la società ha annunciato che sarebbe diventato il nuovo allenatore, abbiamo parlato anche quando ero all’Europeo. Anche mio fratello mi ha detto molte cose su di lui, è un bravo allenatore, penso che aiuterà la squadra a fare grandi cose. Speriamo di lavorare tutti insieme per continuare il percorso che abbiamo iniziato".