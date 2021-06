Italia, Donnarumma: "Era importante iniziare bene, ora restiamo con i piedi per terra"

Intervistato dalla UEFA, il portiere dell’Italia Gianluigi Donnarumma ha analizzato così l’inizio degli Europei da parte degli azzurri: “Era importante iniziare bene, abbiamo fatto una grandissima partita. Adesso però dobbiamo rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare e ad allenarci bene per fare bene anche le prossime. A Roma c’era una grande atmosfera. Ci mancavano tantissimo i tifosi e l’affetto che ci danno e continueranno a darci. Speriamo che sia solo l’inizio. Rappresentare l’Italia significa tanto per noi. Lo facciamo con orgoglio e continueremo a onorare questa maglia fino alla fine. Speriamo di arrivare fino in fondo. La prima cosa che ci siamo detti è di di rimanere umili e con i piedi per terra perché non abbiamo fatto ancora niente. Abbiamo vinto una grandissima partita, una partita importante sicuramente, ma adesso dobbiamo già pensare alla partita con la Svizzera, che è altrettanto importante”.

Ora contro la Svizzera si può chiudere il discorso qualificazione: Sarebbe importantissimo. Dovremo far bene, prepararci bene e cercare di vincere questa partita che per noi è molto importante. La Svizzera è un’ottima squadra che gioca bene al calcio. Anche loro hanno un gioco molto offensivo e quindi dovremo stare molto attenti e concentrati per 90 minuti, fare le nostre cose bene, ci prepareremo bene come sempre e speriamo di fare una grande partita. Dovremo essere ancora più concentrati rispetto alla prima”.