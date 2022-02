Italia, Mancini: "Vogliamo andare al Mondiale e poi provare a vincerlo..."

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini resta fiducioso: l'Italia non solo vuole andare al Mondiale ma anche vincerlo. Mancini è intervenuto in collegamento al forum "Bellezza e Sostenibilità" per il Regional Day delle Marche al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai: "Vogliamo - ha detto - andare al Mondiale perché è una cosa molto importante, perché abbiamo comunque la possibilità di vivere un sogno straordinario e anche la possibilità di vincerlo. Sarà faticoso ma ce la metteremo tutta"

Il Mondiale passerà però tramite i play-off, con la prima gara contro la Macedonia del Nord in programma tra poco più di un mese a Palermo: "Ci sono dei momenti, a volte nella vita e nel lavoro, più difficili, però credo che la forza di noi marchigiani e di noi italiani venga fuori proprio in questi momenti".