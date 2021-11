Italiano a DAZN: "Vittoria incredibile e meritata, siamo stati anche un po' fortunati"

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, si è così espresso a DAZN nel post Fiorentina-Milan: "Partita intensa, dai ritmi elevati, in cui ci tenevamo a far bene contro una grande; avevamo fatto ottime prestazioni contro Napoli e Inter, ma zero punti. Ci tenevamo a dimostrare che siamo una squadra contro grandi corazzate riesce a far punti. Vittoria incredibile, anche meritata. Sul 3-0 dovevamo fare un po' meglio, ma penso che sia una vittoria meritata in grande emergenza: eravamo falcidiati dalle assenze e tanti si sono ottimamente adattati".

Sulla mentalità: "Sapete come affrontiamo le partite, con coraggio e personalità. Portarsi dentro l'area Ibrahimovic è sempre un pericolo e l'obiettivo è sempre quello: più stiamo distanti dall'area avversaria, meno pericoli si corrono. Oggi siamo stati anche un po' fortunati, ma molto concreti come non mai".

Su Saponara: "È un ragazzo particolare, devi sapere cosa dirgli e toccare le corde giuste. Quando questo accade, risvegli il fuoco che ha dentro. Oggi si è sacrificato sui loro esterni bassi. Con questa qualità e sacrificio si fanno prestazioni come quella di stasera".

Sul gioco: "Se lasci il pallino del gioco agli altri è inevitabile abbassarti. A me questo non piace. Più coraggio abbiamo, meno pericoli arrivano. Poi dobbiamo essere bravi anche quando gli avversari attaccano. Sono convinto che bisogna avere molto coraggio: meglio allontanarsi dall'area con giocatori come ibrahimovic e Giroud".

Su Vlahovic: "La sua forza è come arriva agli allenamenti: è sempre concentrato, a mille all'ora. Poi in partita tira fuori queste prestazioni. Sta iniziando ad essere concreto sotto porta e che deve aiutare la squadra. È un 2000 e gli aspetta una grande carriera. Ha chiesto la maglia a Ibra? Non lo so, ma nel Milan ci sono tanti campioni a cui chiederla".