Javi Moreno: "Milan-Atletico Madrid sarà una partita tosta. Rossoneri leggermente in vantaggio"

Intervenuto ai microfoni di TMW, il doppio ex di Milan e Atletico Madrid Javi Moreno ha parlato della sfida di questa sera. Queste le sue parole: “Rimpianti? Macché, sono felice di aver potuto giocare nel Milan. Con l’Atletico sarà una partita tosta. Sarà molto combattuta, entrambe le squadre hanno ottimi giocatori e sono in grande condizione. La verità è che tanto il Milan quanto l’Atletico Madrid stanno facendo bene, sarà una partita molto equilibrata e difficile per entrambe. Penso che il Milan, giocando in casa, abbia un leggero vantaggio”.