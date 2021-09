Javi Moreno: “Penso che sia l'Atletico la squadra più forte tra le spagnole"

Intervenuto ai microfoni di TMW, il doppio ex di Milan e Atletico Madrid Javi Moreno ha parlato dei punti di forza dei colchoneros. Queste le sue parole: “Penso che sia l'Atletico la più forte tra le spagnole, per la qualità della rosa che ha a disposizione Simeone. Il Real e il Barça sono ottime squadre, però l’Atletico è un equipazo, che lotterà fino alla fine sia per la Liga che per la Champions”.