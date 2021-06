Jorginho sulle ambizioni dell'Italia: "Per raggiungere grandi cose servono sacrifici: il cammino è quello giusto, serve stringere i denti"

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista della nazionale Jorginho ha parlato delle ambizioni del gruppo Italia. Queste le sue parole: "I ragazzi sono consapevoli che in questo percorso non puoi sbagliare. L'errore sarebbe pensare di aver fatto qualcosa di grande. I ragazzi sanno che bisogna sempre lavorare, ancora di più. Per raggiungere grandi cose servono sacrifici: il cammino è quello giusto, serve stringere i denti, lo stiamo facendo. Ogni volta che vinci devi essere felice, lavori per quello".