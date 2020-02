Kakà su San Siro: "Spero mantengano qualche elemento architettonico"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Ricardo Kakà, fra le altre cose, ha parlato anche di San Siro: "Mi auguro che mantengano almeno qualche elemento architettonico", ha dichiarato il brasiliano in merito al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto. "Capisco che il calcio sia business - ha aggiunto - che negli stadi si debbano fare tante cose e non ci si possa fermare al sentimento, ma qualcosa deve restare. Il Maracanà ha cambiato faccia tante volte e non è più la stessa cosa. C’è ancora la storia dentro, ma non è uguale".