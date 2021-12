Kalulu a MilanTV: "Mi sento più forte quest'anno. Ci prepariamo al Napoli con fiducia e intensità"

Pierre Kalulu, difensore rossonero, ha rilasciato un'intervista a MilanTV: "Mi sento più forte quest'anno, perché ho fatto più minuti e ho più esperienza; è più facile giocare così. Posso fare di più, ma sono sulla buona strada".

Sulla sua crescita: "Sono giovane e posso crescere sia sotto l'aspetto difensivo che offensivo. Lavoro, dunque, tanto in allenamento per essere il più forte possibile".

Su Kjaer: "Vogliamo sempre fare bene anche per lui, perché merita il nostro sostegno. Vogliamo fare il massimo in tutte le partite".

Sulla Champions League: "In tutte le partite che ho giocato, ho fatto bene, ma col Porto ho fatto meglio delle altre".

Sul Napoli: "Abbiamo tutta la settimana per preparare il Napoli ed è una cosa particolare. La prepariamo con fiducia e intensità, con lo staff e i compagni faremo il massimo per vincere le partite".

Su Saelemaekers: "Mi aiuta tanto, posso parlare in francese con lui anche quando giochiamo insieme e in campo è più facile".

Sui tifosi: "Vogliamo regalare loro un buon Natale; sarà un'opportunità di dimostrare che siamo pronti per questi tipo di partite. Spero che faremo bene per i nostri tifosi".

