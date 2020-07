Kalulu al Milan, il presidente del Lione Aulas: "Perderlo è stato un nostro errore"

"Abbiamo commesso un errore". Il presidente dell'Olympique Lione Jean-Michel Aulas, nel corso di una intervista rilasciata al sito ufficiale del club, ha commentato il trasferimento del giovane terzino Pierre Kalulu al Milan a parametro zero. Il calciatore classe 2000 ha trovato poco spazio nell'ultima stagione con l'OL e ha deciso di trasferirsi al Milan. "Credo - ha detto Aulas - avesse tutto per avere successo a Lione. Ma in una stagione difficile come quella trascorsa, l'allenatore tende a puntare su calciatori d'esperienza".

Aulas ha poi fatto a Kalulu i suoi auguri per la nuova avventura: "Ma - ha detto - credo sarà per lui più difficile avere successo in un club straniero, soprattutto in Italia. Gli auguro buona fortuna e spero possa integrarsi presto nella nuova realtà rossonera".