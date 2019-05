Kessie a Sky: "Dobbiamo vincere, la corsa Champions non ci mette pressione"

Franck Kessie ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Frosinone: “Non ci mette pressione la corsa alla Champions, sappiamo ciò che dobbiamo fare, cercare di vincere. La cosa più importante è vincere, non pensiamo agli altri ma solo a noi. Frosinone? Il calcio è così, loro come noi faranno la loro partita. Dovremo vincere. Centesima partita in A? Si sono tante, sono fiero”