Kessie: "Saremo all’altezza del nome che ha il Milan in Europa"

Pioli e i tifosi possono stare tranquilli. Kessie non tornerà stanco dal Giappone, semmai motivato. Come sempre del resto: "Questo è il mio lavoro - ha dichiarato l’ivoriano alla Gazzetta dello Sport - correre, fare muro e ripartire. Più gioco, più sto meglio. Sono super motivato, non vedo l’ora di riabbracciare i miei compagni e il mister Pioli. Ci aspetta una stagione ricca d’impegni. La Champions l’abbiamo voluta a ogni costo. E ottenuta con merito. Ora dobbiamo essere all’altezza del nome che ha il Milan in Europa. Non deluderemo".