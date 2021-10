Kjaer a Sportmediaset: "Abbiamo una fame che è difficile da trovare. Posso migliorare ogni giorno"

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Simon Kjaer ha parlato di tante tematiche in un'intervista realizzata da Claudio Raimondi. Queste le domande e le risposte:

Sull'obbiettivo scudetto

"Ci crediamo al 100%, io non ho dubbi su quello. Se non hai la forza e il coraggio di avere sogni, non vinci mai. Siamo più forti e maturi rispetto allo scorso anno e abbiamo una fame che è difficile da trovare"

Su Eriksen e il gesto compiuto.

"Non ho salvato una vita, ho dato una mano come tutti i miei compagni di squadra. La cosa che mi fa stare sereno è che lui sta bene"

Sul rinnovo di contratto.

"E' stata un'emozione per me allungare il contratto. E' la società con cui voglio stare tutta la carriera. Ho sempre avuto la mentalità che posso imparare e migliorare ogni giorno. Quando non crederò più in questa cosa, dovrò smettere di giocare"