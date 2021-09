Kjaer: "Non bastano 11 giocatori, servono due giocatori forti per ogni ruolo"

In merito alla concorrenza con Romagnoli e Tomori, Simon Kjaer ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Mi trovo molto bene con loro. Il nostro lavoro è mettere in difficoltà il mister, alla fine sceglie lui ma il nostro rapporto resta sempre buono. In una squadra che vuole giocare in Champions, provare a vincere lo scudetto, fare il massimo, non servono undici giocatori: ne servono due forti per ogni posizione. Fino a fine dicembre ci sono trentadue partite mi pare: io non le giocherò tutte, si vince come squadra".