Kjaer su Ibra: "La sua presenza è importante, dà qualcosa al gruppo sia dentro che fuori dal campo"

Alla vigilia del match contro il Manchester United, Simon Kjaer ha parlato così in conferenza stampa del ritorno in campo di Ibrahimovic: "Ibrahimovic dà sempre qualcosa al gruppo sia quando è dentro che fuori dal campo. Chiaramente non sono il mister e non posso dire quali saranno le sue chance di giocare domani. Di certo la sua presenza è molto importante per noi".