Kjaer su Ibra: "Nessun problema con lui, siamo qui entrambi per dare una mano al Milan"

Durante la sua conferenza stampa di presentazione, Simon Kajer ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Se è un valore aggiunto? "Assolutamente sì. L'ho incontrato spesso in carriera, abbiamo avuto le nostre guerre sul campo, ma con lui non c'è nessun problema. Abbiamo lo stesso obiettivo, cioè dare una mano al Milan per arrivare il più in alto possibile. La sua carriera parla da sola, è un piacere per tutti che lui sia qui".