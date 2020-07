Klopp: "Non mi vedo in panchina fino a 70 anni. Quando sarà ora di smettere, vorrò pensare che sia stato fantastico"

Intervenuto ai microfoni del Daily Mirror, Jürgen Klopp ha parlato del suo futuro in panchina e del suo futuro ritiro. Queste le sue parole: “Io in panchina fino a 73 anni come Hodgson? Non mi vedo ancora allenatore a quell'età, quando a 33 anni sono diventato un manager ho pensato che mi attendevano 25 anni di potere. Ho fatto 7 anni e mezzo al Mainz, altri sette a Dortmund e nel 2024, quando scadrà il mio contratto con il Liverpool, saranno 23 anni e mezzo di carriera. Ecco non ho piani per gli anni successivi. Quando sarà il momento di smettere spero di stare bene e di poter dire che è stato fantastico".