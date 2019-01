Kouamé a Sky: "Piatek è uno che vede la porta da tutte le parti. Mi spiace vada via"

Christian Kouamé ha parlato a Sky Sport 24: “La sconfitta col Milan? Ci sono mancati i nostri tifosi. Giocare alle 15 così non è stato facile, noi siamo abituati a giocare con loro. Mi spiace che Piatek vada via, rimane un amico. Gli auguro ogni bene e spero che dia il massimo al Milan. Lui, per me, è forte. Può fare grandi cose. Piatek è quel giocatore che vede la porta sempre, è quella la sua dote principale”.