Krunic: "Dopo la brutta partita contro lo Spezia ci siamo parlati, vogliamo rifarci subito"

Rade Krunic, nella conferenza stampa in vista del match Stella Rossa-Milan, ha parlato della sconfitta che il Diavolo ha subito contro lo Spezia. Krunic ha dichiarato: "Stiamo bene, non ci serve confusione dopo una sconfitta. Il problema è come abbiamo perso, non era il vero Milan. Abbiamo parlato tra di noi in questi giorni, già domani abbiamo una chance per rifarci subito. Dobbiamo guardare avanti".