La moviola di Cesari: "Manca un rigore al Milan per fallo di Tsimikas su Kessie"

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Graziano Cesari ha parlato della moviola di Milan-Liverpool. Queste le sue parole: "Al 49' c'è un antefatto prima del mancato rigore concesso. L'intervento di Origi su Krunic con il braccio largo dovrebbero essere puniti anche con un intervento disciplinare. Manca il cartellino giallo. Poi l'episodio dalla punizione. Kessie entra in area e va contatto con Tsimikas. Per l'arbitro non c'è nulla ma in realtà c'è un appoggio del greco sul 79 rossonero e poi un intervento sulla coscia dell'ivoriano e la terza è una spinta che va a togliere l'equilibrio a Kessie che è in possesso del pallone. L'ivoriano cade ed è rigore. Questo è penalty anche in Europa e non c'è assolutamente uno spalla contro spalla"