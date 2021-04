Lazio, Lulic a Sky: "Gara importantissima, siamo rimasti aggrappati al resto delle squadre"

Senad Lulic è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita dell'Olimpico.

Sulla partita: "Era una gara importantissima, ci voleva dopo la sconfitta col Napoli. Ci siamo aggrappati al resto delle squadre, ma domenica c'è un'altra gara importante, dobbiamo già pensare a quella per rimanere attaccate dove siamo adesso".

Sui punti persi: "Le squadre sono forti, nessuno molla un centimetro, il campionato è difficile ma siamo ancora lì e ce la giochiamo fino alla fine".

Sulle condizioni: "E' un anno difficile dopo un infortunio così, piano piano sto migliorando. Giochiamo queste ultime gare e vediamo dove arriviamo. Saltare tutta la preparazione e rientrare in un gruppo che sta già volando non è semplice, ma oggi è andata molto bene".

Sul futuro: "Non so, mi sono concentrato sul tornare a giocare a pallone, era il mio unico obiettivo. Sono contento di potere ancora giocare. Non so cosa succederà, lo vedremo a fine stagione".