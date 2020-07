Leao a MTV: "Giocheremo le partite che mancano come se fossero delle finali"

Rafael Leao, giovane punta rossonera, è stato intervistato da Milan TV in vista del match di sabato contro la Lazio:

Senti la fiducia dell’ambiente? “Sento la fiducia dell’allenatore e dei compagni, così è più facile aiutare la squadra”.

Qual è il tuo gol più bello in rossonero? “Per me è quello contro la Fiorentina, ma voglio segnare un gol che sia importante anche per la classifica”.

La corsa per l’Europa: “Nelle ultime tre giornate abbiamo giocato delle belle partite, anche la vittoria contro la Roma in casa. Contro la SPAL è stato un peccato perché abbiamo creato molto ma il calcio così, e sabato c’è un’altra partita molto importante. Ci sono ancora 9 partite da giocare. Per noi raggiungere l’Europa è troppo importante, le giocheremo tutte come se fossero delle finali”.

Qual è la tua posizione preferita in campo? “Qualsiasi posizione scelga il mister, il mio unico obiettivo è aiutate la squadra e stare vicino alla porta per fare gol”.

Sei felice per il rinnovo di Saelemaekers? “Sono molto contento per lui, è un compagno a cui sono molto legato e anche in campo ci troviamo bene”.

Giocare con Ibra: “È un compagno molto importante per me, cerco di stargli sempre vicino e lui mi motiva sempre”.

Che gara ti aspetti contro la Lazio? “La Lazio è una squadra molto forte, ha grandi giocatori. Noi daremo il massimo per vincere”.

Come prosegue il tuo ambientamento a Milano? “Mi sono trovato bene, Milano è una città molto bella e mi piace molto”.