Leao, il suo mentore: "Mi ricorda Ronaldo, in Serie A segnerà tantissimo. Ai tifosi milanisti dico che..."

Intervistato da tuttomercatoweb.com, Tiago Fernandes, che ha allenato Rafael Leao ai tempi dello Sporting Lisbona, ha dichiarato: "L'arrivo al Milan di Leao? È molto emozionante, ripaga le tante ore di lavoro passate insieme sul campo in questi anni. Rafael potrà confermarlo, siamo stati molto importanti l'uno per l'altro e oggi sono davvero felice che sia approdato in un grande club come quello rossonero. Il Milan è perfetto per mostrare tutte le sue qualità, sono convinto che in Serie A segnerà tantissimo e sarà felice. Rafael è un numero 9, ha sempre giocato lì. Mi ricorda Ronaldo, il 'Fenomeno', per velocità, tecnica e qualità nella parte decisiva dell'azione. Forse deve ancora migliorare nel gioco aereo, ma ai tifosi rossoneri voglio dire che Leao è un campione che può risolvere una partita da solo. Vedrete...".