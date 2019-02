Lippi su Gattuso: "Non solo grinta, le sue squadre sono organizzate"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, mister Marcello Lippi, fra le altre cose, ha parlato anche di Gennaro Gattuso: "Le sue squadre non hanno soltanto grinta e cattiveria, non “ringhiano” come si potrebbe pensare. Hanno una precisa organizzazione: partono palla a terra dall’area, anche troppo all’inizio. Donnarumma dava la palla a destra e a sinistra, poi la riceveva e magari era costretto all’errore. Ora va meglio. Rino è un fuoriclasse assoluto nel coinvolgere emotivamente chi lavora con lui. Nessuna sorpresa".