Liverani sul Milan: "Non mi aspettavo che fosse vicino al Lecce in classifica"

Intervistato da TMW Radio, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato così della posizione in classifica dei rossoneri: "Non mi aspettavo che fossero in quella posizione di classifica, vicino al Lecce. Per rosa e qualità, tutto pensavo che trovarle vicino a noi. I valori però poi usciranno fuori. Non essere abituate a lottare per certe posizioni, può dare dei pensieri".