L'ex Ministro dello Sport e tifoso rossonero, Luca Lotti, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e sulla nuova rivoluzione al Milan ha dichiarato: "Le società fanno le loro scelte, però non si può vivere ogni due stagioni 'un anno zero'. Io ho vissuto il Milan di Berlusconi, un Milan che ha insegnato calcio in Europa. Se ogni anno riparti da zero, diventa complicato".