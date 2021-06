Luca Pellegrini: "Ibrahimovic è più ingombrante, mentre Giroud è più duttile"

Luca Pellegrini, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' in onda su SkySport su Giroud: "Ibrahimovic è un elemento ingombrante in squadra, mentre Giroud è più duttile perché sa stare anche in panchina e non crea problemi all'allenatore. La convivenza ci sarebbe solo in caso di necessità: o gioca uno o gioca l'altro".