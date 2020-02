Ludogorets, Keseru: "Inter? Per me è quasi come un derby, da bambino mi piaceva tantissimo il Milan"

Claudiu Keseru, attaccante del Ludogorets, prossimo avversario dell'Inter in Europa League, ha rivelato alla Gazzetta dello Sport: "Per me è quasi come un derby... Quando ero bambino mi piaceva tantissimo il Milan. Era la squadra di Van Basten, Gullit e Rijkaard che vinse la finale di Coppa dei Campioni 4-0 con la Steaua Bucarest. Nel 1989 avevo 2 anni e mezzo,mi ricordo i racconti che qualche anno dopo mi fece mio padre. Ora non vedo l’ora di poter giocare e magari segnare al ritorno a San Siro. È stato lo stadio di Ronaldo e di Shevchenko, due attaccanti straordinari".