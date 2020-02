M. Colombo: "Il futuro di Ibrahimovic è tutto da scrivere"

Monica Colombo, intervenuto a "Maracanà" su TMW Radio, ha parlato così del futuro di Ibrahimovic: “Il futuro di Ibrahimovic è tutto da scrivere, nel senso che guardando le clausole del contratto la sua permanenza è legata alla qualificazione in Champions, che oggettivamente in questo momento sembra un po’ lontana. Detto questo io credo che la clausole valgono fino ad un certo punto, e per il contributo che finora Ibra ha dato ci si siederà con estrema serenità alla fine della stagione a fare un punto. Quindi molto dipenderà da quello che Ibra vorrà fare e molto dipenderà anche da quella che sarà la sintesi fra le varie anime del Milan, su quelli che saranno i progetti futuri perché quel che Maldini e Boban hanno in mente non necessariamente coincide con i progetti di Gazidis”.