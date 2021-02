M. Serena su Spezia-Milan: "Se la giocherà anche con i rossoneri. Sarà una partita da vedere"

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' l'ex tecnico dello Spezia Michele Serena ha parlato della sfida tra rossoneri e liguri in programma sabato sera. Queste le sue parole:

Adesso ci sarà il Milan, può essere considerato un jolly da affrontare con attenzione.

"Italiano se l'è sempre giocata contro tutti e penso che non faccia il discorso che non c’è nulla da perdere. Se la giocherà con il Milan come del resto ha fatto a Napoli per esempio o a Roma in Coppa Italia. Per cui sabato sera sarà una partita da vedere".